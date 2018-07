Ryanair will keine Entschädigung zahlen

Die irische Billigfluglinie Ryanair will ihre Passagiere nicht für Flugausfälle und -verspätungen infolge des aktuellen Streiks entschädigen. Aufgrund der „außergewöhnlichen Umstände“ werde sie nichts bezahlen, teilte Europas größte Billig-Airline am Donnerstag in Dublin mit. Am zweiten Tag des Streiks bei der Fluggesellschaft wurden erneut zahlreiche Flüge von und nach Belgien gestrichen. Rund 4200 Passagiere konnten ihre Reise nicht antreten oder mussten auf einen anderen Flug umbuchen.