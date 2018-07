Stein fiel einem deutschen Bergsteiger auf den Fuß

Der Deutsche war noch bevor er am Gipfel angelangte im felsigen Gelände unterwegs, als ihm plötzlich ein abrutschender Stein auf den Fuß fiel. Der Mann konnte nicht mehr selbstständig weitergehen, sein Begleiter (29) rief per Handy Hilfe. Das Team des Rettungshubschraubers Martin 6 barg den Verletzten mit einem Tau und flog ihn ins Tauernklinikum nach Zell am See. Auch sein Bergkamerad, ebenfalls ein Deutscher, wurde ins Tal geflogen.