Zwei Wohnungsbrände innerhalb von zwölf Stunden

Brand Nummer eins ereignete sich am Mittwoch gegen 19.50 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Bachlechnerstraße in Innsbruck. Auf Grund von angebrannten Speisen kam es dort zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Das Stiegenhaus und die Wohnung wurden von der Feuerwehr belüftet. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.