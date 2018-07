Tite bleibt Brasiliens Teamchef - Vertrag bis 2022

Es war die bisher einzige Niederlage in 17 Pflichtspielen unter Tite, der als erster Nationaltrainer Brasiliens seit Claudio Coutinho 1978 nach einem WM-Ausscheiden im Amt bleiben darf. Er wäre in vier Jahren in Katar erst der dritte Coach nach Mario Zagallo und Tele Santana, der die Mannschaft bei zwei WM-Endrunden nacheinander betreut. Als nächster Höhepunkt steht für ihn aber bereits im nächsten Jahr die Copa America in Brasilien auf dem Programm.