Nach Kollaps: Leverkusen-Star geht‘s besser

Es waren bange Momente, die sich am Dienstag am Rande eines Testspiels von Bayer Leverkusen zugetragen hatte: Star-Stürmer Karim Bellarabi war auf der Ersatzbank zusammengebrochen und musste per Rettung ins Spital eingliefert werden. Jetzt gibt der Klub Entwarnung: Bellarabi ist auf dem Weg der Besserung.