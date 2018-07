Kunst und Kirche in Admont

An den Strukturen innerhalb der katholischen Kirche hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht viel geändert. Sie gehört nicht nur nach wie vor zu den Großgrundbesitzern (die „Steirerkrone“ berichtete), sie ist - zumindest in herausragenden Einzelpositionen - immer noch aktive Förderin der Kunst. Eine dieser Positionen ist Stift Admont, wo das Museum für Gegenwartskunst unter der Leitung von Michael Braunsteiner eine beachtliche Sammlung beherbergt. Viele Arbeiten sind im Auftrag des Stifts entstanden und zeigen eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit der Kirche.