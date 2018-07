„Süßer“ Angriff auf die Nerven

Diese Hyperglykämien führen auf Dauer zu einer Reihe von Veränderungen in der Zusammensetzung der Eiweiße in Blut und Gewebe. Glukose bindet sich an die Proteine und stört deren Funktion. Ablagerungen an der Gefäßwand entstehen und verursachen Verdickungen sowie Verstopfungen der kleinen Blutgefäße an den Nerven. Dies hat eine Minderversorgung mit Sauerstoff und schließlich Schädigungen zur Folge. Je länger „Zucker“ unbehandelt bleibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des Nervensystems. „30 bis 40 Prozent der Diabetiker zeigen Symptome“, so Prof. Grisold. In einigen Fällen treten Anzeichen einer Neuropathie sogar bereits vor der Diagnose der Stoffwechselerkrankungen auf.