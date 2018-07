Unterland: Schon wieder Fahndung nach Einbrüchen

Am Dienstag gegen 14.20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Ellmau unerlaubt Zutritt in eine Pension und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Noch während der Tatausführung wurde der Täter im Küchenbereich von der Hausbesitzerin entdeckt, woraufhin er die Flucht zu Fuß in Richtung Dorfzentrum ergriff. Trotz intensivster Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht aufgefunden werden.