Arbeiter stürzte beim Fensterputzen drei Meter ab

Ein 52-Jähriger aus Linz war am 24. Juli 2018 gegen ca. 11:30 Uhr mit Renovierungsarbeiten an einem Landwirtschaftlichen Gebäude in der Gemeinde Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck) beschäftigt. Zur Unfallzeit reinigte er gerade Fenster im 1. Stock des Gebäudes.