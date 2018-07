Tirol: Mit Heu beladener Lkw ging in Flammen auf!

Ein mit Heuballen beladener Lkw-Zug geriet am Montagabend gegen 16.45 Uhr auf der Loferer Bundesstraße bei Ellmau im Tiroler Unterland in Brand. Es kam rasch zu einer starken Rauch- und Feuerbildung, die Feuerwehren Ellmau und Scheffau hatten alle Hände voll zu tun. Die Bundesstraße war für 30 Minuten total gesperrt und danach nur einspurig passierbar. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Am Lkw entstand Totalschaden. Was das Feuer letztlich ausgelöst hat, ist noch unklar.