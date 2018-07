Saalbacher müssen für Butter weit zu Fuß gehen

Denn erst Mitte Juni hat sich M-Preis dafür entschieden, die Filiale am Dorfplatz nur in der Wintersaison aufsperren zu wollen. Der Spar-Markt in der Schulstraße hat bereit am 31. März das Handtuch geworfen - zu wenig Umsatz im Sommer, so Betreiber Henrik Schrümpf.