Neue Hinweise nach Mord an Lehrerin vor 15 Jahren

Bewegung kommt in den ungelösten Kriminalfall rund um die Ermordung der Innsbrucker Lehrerin Anneliese Podhraski-Zangerl. Die damals 62-Jährige wurde 2003 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Am Hals wies sie Strangulierungsmerkmale auf. In der Vorwoche veröffentlichte die Polizei Bilder von Schmuckstücken, die eventuell zur Lösung des Falles beitragen könnten. Zwei Hinweisen gehen die Ermittler bereits nach.