15 Jahre nach Mord: Löst Schmuck Kriminalrätsel?

Genau 14 Jahre und 292 Tage ist es heute her, dass Anneliese Podhraski-Zangerl tot in ihrer Wohnung in der Wiltener Peter-Mayr-Straße aufgefunden worden war. Die damals 62-jährige pensionierte Lehrerin, die offenbar sehr vermögend war, lag erdrosselt auf ihrem Sofa. Gefunden wurde sie von zwei Studenten, die mit ihr am Tag des Verbrechens - am 2. Oktober 2003 - einen Termin gehabt hätten.