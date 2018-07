Das war die Starnacht am Wörthersee 2018!

Stars machen Urlaub in Kärnten

Auch Angelo Kelly hängt noch ein paar Tage Urlaub in Kärnten an. Bereits zu Ende ist dieser für das Schauspieler-Ehepaar Barbara Wussow und Albert Fortell. „Wir waren zwei Wochen am Ossiacher See, wo ich täglich auf Wasserskiern stand, was mir mein Körper jetzt zu spüren gibt“, erzählte Fortell.