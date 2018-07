Polizei entdeckt gestohlene Millionen-Gemälde

Ein Österreicher ist in Mailand wegen des Diebstahls millionenschwerer Werke von Rubens und Renoir bei einem Kunsthändler im lombardischen Monza am 20. April 2017 angezeigt worden. In den Fokus der Ermittlungen sind acht Personen geraten, drei davon befinden sich in Haft. Die beiden Gemälde konnten sichergestellt werden, berichteten die Carabinieri von Monza.