Cannabisplantage in Innsbruck ausgehoben

Kein Kavaliersdelikt

Dass es sich bei der Aufzucht von Cannabispflanzen um kein Kavaliersdelikt handelt, zeigt ein Fall der kürzlich am Innsbrucker Landesgericht verhandelt wurde. Ein Holländer züchtete insgesamt 24 Kilogramm Cannabis in bester Qualität in seiner Wohnung in Tirol - mindestens 15 davon hat er in Umlauf gebracht. Der Mann wurde zu 4,5 Jahren Haft verurteilt.