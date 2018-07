Gletscherschmelze heizt den Klimawandel weiter an

Seit 2006 unter Beobachtung

Das Ausmaß der Schmelze in Oberösterreich soll demnächst auch ein Laserscan mit einem Flugzeug dokumentieren und damit die 2006 begonnenen Aufzeichnungen vervollständigen. Die Forschungstätigkeit wird auch vom Klimaschutzressort des Landes und von der Energie AG unterstützt. „Der Dachstein hat für uns eine besondere Bedeutung, weil er ein mitbestimmender Faktor für die Stromerzeugung in unseren 16 Kraftwerken an der Traun ist“, war auch Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker beim Lokalaugenschein besorgt.