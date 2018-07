Deutscher Kletterer stürzte 80 Meter in die Tiefe

Beim Klettern am Wilden Kaiser in Kirchdorf in Tirol ist am Donnerstagnachmittag ein 42-jähriger Deutscher 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.