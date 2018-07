„Für uns eine sehr wichtige Saison“

Salzburg war das Frühjahr über das Gesprächsthema in Österreich. Wie beim Bundesliga-Auftaktevent in Wien. Grund: Alex Walke gab die Kapitänsschleife an Andi Ulmer ab, weil er für Cican Stankovic in der Liga das Tor räumt. Dennoch spürt der 35-Jährige Druck: Mit Walke soll der erstmalige Champions League-Einzug glücken. Die Bedenken: Walke fängt am Sonntag im Cup in Oedt, hat dann bis zum Hinspiel in Quali-Runde drei (6./7. August) zweieinhalb Wochen Pflichtspielpause. Bleibt abzuwarten, wie es dem Routinier da punkto Spielpraxis geht.