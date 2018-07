Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger wird 75

Ausflug in die Schauspielerei

Neben den Stones gab es für Jagger auch immer eigene Musik-Projekte. 1985 erschien sein erstes Soloalbum „She‘s The Boss“. Beim Live-Aid-Konzert 1985 trat er an der Seite von Tina Turner auf, später veröffentlichte er mit David Bowie „Dancing In The Street“. Doch der Stones-Sänger machte nicht nur Musik, er war auch auf der Leinwand zu sehen. So spielte er zum Beispiel in Nicolas Roegs Kultthriller „Performance“ (1968) mit.