Parken wird zum Problem

Die liebe Müh mit dem Abstellplatz soll Lenkern in Wiener Neustadt erleichtert werden. Zwar gelten die Kurzparkzonen in der Innenstadt auch im Sommer - wer bis 30. September aber einen Strafzettel erhält und ihn noch am selben Tag in der Theatergarage bezahlt, bekommt einen 10-Euro-Gutschein. Für das nächste Mal Falschparken? Nein, für Geschäfte in der Innenstadt. Wo die Kurzparkzone auch im Sommer gilt.