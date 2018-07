Am Samstag werden die steirischen Almen befreit

Weil die Verwaldungsgefahr auf den 1700 steirischen Almen groß ist, müssen die betroffenen Flächen in zäher Handarbeit von allerhand Stauden, Sträuchern und Gehölzen befreit werden. Das soll nicht nur das Kulturgut Alm für Wanderer retten, sondern auch den 44.000 Rindern, 6400 Schafen und Ziegen sowie 900 Pferden dienen, die zwischen Wechsel und Ausseerland weiden. 15 Almbauern in der Steiermark freuen sich am heurigen „Schwendtag“ über jeden freiwilligen Helfer. Im Anschluss finden Sie die vollständige Liste mit allen Kontaktnummern.