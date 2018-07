MCI: Neues Projekt soll zeitnah kommen!

„Das MCI gehört zu den Aushängeschildern des Wissenschaftsstandortes Tirol, den wir ständig weiterentwickeln wollen. Das Land bekennt sich ganz klar zum MCI-Neubau - wir haben in der Übergangsphase bereits unsere Unterstützung zugesagt. Mit dem Neubau sichern wir den Bedarf an bestens qualifizierten Fachkräften und fördern damit die Tiroler Wirtschaft - aus diesem Grund müssen und werden wir intensiv an der zeitnahen Umsetzung des Projektes arbeiten. Denn: Wissenschaft und Forschung sind unser größtes Kapital“, so der für Hochbau zuständige Landesrat Johannes Tratter. Daher werde nun „intensiv an Lösungen gearbeitet. Das Projekt ist von großer Bedeutung für Tirol als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Daher ist es nun umso wichtiger, die Fakten genau zu prüfen und gemeinsam mit den Expertinnen und Experten intensiv an Lösungen, die die Fortführung des Baus forcieren, zu arbeiten.“