„First Responder“: Retter mit Heimvorteil

Im Sommer kann es schon einmal passieren, dass Leonard Hecht nur mit der Badehose und T-Shirt bekleidet in fremden Wohnzimmern steht. „Dann geht es wirklich um jede Minute“, schildert der 24-jährige Niederösterreicher. In Himberg ist er einer von sechs „First Respondern“. Das sind Rettungsdienst-Mitarbeiter, die ehrenamtlich, auch außerhalb ihrer Dienstzeit, parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. Sie sind innerhalb weniger Minuten am Einsatzort, können Patienten erstversorgen sowie wichtige lebensrettende Sofortmaßnahmen setzen.