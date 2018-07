Wer hätte das gedacht? Iniesta vor Debüt in Japan!

Der Ex-Barcelona-Star Andres Iniesta könnte schon Sonntag im Match gegen Shonan Bellmare erstmals für seinen neuen Verein Vissel Kobe in der japanischen Fußballliga auflaufen. Der 34-Jährige kam am Mittwoch in Japan an, ein erstes gemeinsames Training soll es am Freitag geben, wie die Nachrichtenagentur Kyodo mitteilte.