Räuber konnte in Steyr (OÖ) überführt werden

Am 28. April 2017 wurde einer Salzburger Pensionistin (83) von einem Mann die Handtasche entrissen nachdem sie zuvor Bargeld an einem Bankomaten im Stadtteil Lehen behoben hatte. Jetzt wurde der Rumäne (50) nach einem ähnlichen Vorfall in Steyr verhaftet. Anhand von Überwachungsbildern des Kriminalreferates Salzburg konnte ihm auch die Tat an der 83-Jährigen nachgewiesen werden.