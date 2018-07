Freche Bankomatenbande schnitt Loch ins Dach

Bankomatknacker setzten Chlor ein

Auch am Montag sorgte die Bande für Aufsehen: Gegen drei Uhr in der Früh waren Unbekannte in eine Raika-Bankfiliale in der Tiroler Straße eingedrungen. Die Täter konnten einen Bankomaten im Inneren aufbrechen und mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchten. Am Einsatzort roch es erst gefährlich nach Gas, die Feuerwehr wurde zugezogen. Es bestand jedoch keine Explosionsgefahr. Die Täter dürften versucht haben, mit Chlor ihre Spuren zu verwischen.



