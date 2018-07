Einbruch in Villach: Bankomatknacker erfolgreich

Gegen drei Uhr in der Früh wurde die Polizei in Villach alarmiert: In eine Bankfiliale in der Tiroler Straße war eingebrochen worden. Am Einsatzort roch es gefährlich nach Gas, die Feuerwehr wurde zugezogen. Es bestand jedoch keine Exploisonsgefahr. Die Täter dürften aber versucht haben, mit Chlor ihre Spuren zu verwischen.