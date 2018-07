Über 300 Transfers in Regional- und OÖ-Liga

Mit gestern, 24 Uhr, hatte das Wettrüsten in der Sommertransferzeit im Fußball-Unterhaus ein Ende. Auffällig dabei: Alleine die 21 OÖ-Klubs der 3. und 4. Liga wechselten das Personal an 300 Positionen. Beim Aufrüsten in der Regionalliga Mitte war der FC Wels am fleißigsten. Der Aufsteiger verstärkte sich - inklusive Neo-Trainer Goran Kartalija - mit 17 Neuen. Kontinuität lautet hingegen die Devise in Vöcklamarkt. Mit den Würtinger-Brüdern Lukas und Simon und dem Torwart Tobias Jetzinger wurden nur drei Neuzugänge verzeichnet. „Unsere Einser-Partie ist super eingespielt und wir haben uns mit guten Spielern verstärkt“, so Sportchef Klaus Preiner.