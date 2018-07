In Sachen Liebe

Denn unsere Tiere haben ihre ganz eigenen, ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse. Den gewürzten Braten vom Teller fressen lassen oder ausschließlich im Tascherl spazieren tragen ist falsch verstandene Liebe. Leider ist gut gemeint noch lange nicht gut gemacht. Viele Tierbesitzer ziehen vierbeinige „Partner“ einem menschlichen vor. Zum Teil fällt es auch gar nicht so einfach, jemanden kennenzulernen, der die Freude am Haustier teilt. Hier eilt allerdings die moderne Technik zu Hilfe - via Smartphone fällt das Flirten unter Gleichgesinnten oft leichter.