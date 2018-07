Frau erlitt Panikattacke auf der Drachenwand

Eine 37-Jährige und ein 34-Jähriger, beide aus Wien, fuhren am 16. Juli 2018 nach Mondsee - St. Lorenz und stiegen alpinistisch gut ausgerüstet, in den Klettersteig auf der Drachenwand ein. Gegen 19 Uhr erreichten sie die Hängebrücke und die 37-Jährige verweigerte aufgrund plötzlich auftretender Angstzustände weiterzugehen. Sie konnte vorerst noch von ihrem Freund überredet werden weiterzumachen. Gegen 21:50 Uhr wurde es bereits dunkel und die Wienerin bekam wieder derartige Angstzustände und Panik, sodass der 34-Jährige per Handy die Bergrettung Mondsee verständigte. 12 Bergretter stiegen daraufhin auf und retteten die Wiener.