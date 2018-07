Initiative „Zeig Schnauze“ für den Tierschutz

Die Purina Initiative „Zeig Schnauze" ruft daher auf, den Tierschutz zu unterstützen und gemeinsam mit zahlreichen Tierliebhabern tausende Näpfe voller Futter an jene Tiere zu spenden, die nicht das Glück haben, in einem eigenen zu Hause mit Liebe und Beachtung zu leben. Helfen war noch nie so einfach. Bis Ende August hat jeder die Möglichkeit ebenfalls originelle Hunde- oder Katzenfotos, bei denen Schnauze gezeigt wird, entweder auf der Website www.purina.at/zeigschnauze hochzuladen oder auf sozialen Medien unter dem Hashtag #zeigschnauze als öffentlich geposteten Beitrag kräftig zu liken und zu sharen. Für jedes Foto, Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina schlussendlich einen gefüllten Futternapf an den Verein Animal Care Austria, das Tierheim Parndorf, den TSV Purzel&Vicky, das Tierheim Pfotenhilfe Lochen, das Tierheim Bruck a.d. Leitha und das TierQuarTier Wien.