Der Grazer Augarten wandert in die Mur

In den kommenden Jahren wird das Murufer in Graz massiv umgebaut, um es für die Grazer attraktiver zu machen. Ein Herzstück dieses Wandels ist die Neugestaltung des Augartens. So wird ein Teil des Parks abgesenkt, um einen direkten Zugang zum Wasser zu erhalten. Die ersten Arbeiten starten bereits diesen Herbst. Wir haben alle Details der schwarz-blauen Grazer Rathauspläne zur Augarten-Neugestaltung gesammelt.