Landwirt stürzt mit Traktor auf Alm 200 Meter ab

Schwerer Traktorunfall am Sonntagvormittag auf einer Alm in Kärnten: Ein 43-jähriger Landwirt verlor in einer Rechtskurve eines Forstweges auf 1180 Metern Seehöhe die Kontrolle über sein Gefährt, kam von der Fahrbahn ab und stürzte 200 Meter über eine steile Wiese ab. Der Mann aus Spittal erlitt schwere Verletzungen. Familienangehörige des Opfers mussten das Unglück mitansehen und leisteten Erste Hilfe ...