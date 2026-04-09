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Große Rodung in Lienz

Wasserrettung entfernte Schilf mit Schlauchbooten

Tirol
09.04.2026 17:00
Freiwillige räumten mit Booten oder Schubkarren die Schilfmassen weg.
Freiwillige räumten mit Booten oder Schubkarren die Schilfmassen weg.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die Stadtgemeinde Lienz und die Wasserrettung Osttirol entfernten in einer umfangreichen Rodungskooperation Schilf um den See bei Schloss Bruck. Die erste Grundreinigung erfolgte im Jahr 2019, seither wucherte es rund um das Gewässer.

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Mit Schlauchbooten, Schubkarren und vielen anderen Utensilien und Werkzeugen rückten Mitarbeiter der Stadtgemeinde Lienz und der Osttiroler Wasserrettung aus, um sich den Teich bei Schloss Bruck vorzunehmen. Konkret wurde der breite Schilfgürtel rund um das Wasser entfernt. Dieser breitete sich immer wilder aus und wurde zunehmend dichter.

Dabei wurde der Teich erst im Jahr 2019 einer Grundreinigung unterzogen und im Folgejahr schließlich wieder befüllt und mit heimischen Fischarten besetzt. „Damals bildete sich jedoch ein zunehmend dichter werdender Schilfgürtel, der einer gezielten Auslichtung bedurfte“, heißt es seitens der Stadtgemeinde.

(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)

Viel körperliche Arbeit in zahlreichen Stunden
15 Mitglieder der Wasserrettung rückten deshalb gemeinsam mit Alexandra Steiber von der Stadtgemeinde an, um die Rohre samt ihren tief verwurzelten Rhizomen zu entfernen. Eine durchaus körperliche Arbeit. Auch die Lienzer Stadtchefin Elisabeth Blanik machte sich von der Arbeit der fleißigen Helfer ein Bild. Abgeschlossen wurden die Arbeiten erst am Dienstag, als die Container mit dem gerodeten Schilf abtransportiert wurden.

Der Teich hat für die Stadt und auch für das Schloss Bruck eine besondere Bedeutung. Der 1555 Quadratmeter große Teich ist seit vielen Generationen ein beliebtes Ausflugsziel. Schon die Grafen von Görz und Kaiser Maximilian I. schätzten das idyllische Gewässer. Wann genau er angelegt wurde, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass er an der tiefsten Stelle 3,8 Meter misst und seit 80 Jahren im Eigentum der Stadt ist.

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