Wasserrettung entfernte Schilf mit Schlauchbooten

Der Teich hat für die Stadt und auch für das Schloss Bruck eine besondere Bedeutung. Der 1555 Quadratmeter große Teich ist seit vielen Generationen ein beliebtes Ausflugsziel. Schon die Grafen von Görz und Kaiser Maximilian I. schätzten das idyllische Gewässer. Wann genau er angelegt wurde, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass er an der tiefsten Stelle 3,8 Meter misst und seit 80 Jahren im Eigentum der Stadt ist.