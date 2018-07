Wieder tödlicher Motorrad-Unfall

Einsatzkräfte kämpften um sein Leben

Eine nachkommende Motorradgruppe fand den 42-Jährigen am rechten Fahrstreifen bewusstlos liegend vor. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden eingeleitet und die Einsatzkräfte mittels Notruf verständigt. Angehörige des Roten Kreuzes Ratten, eines Notarztteams und danach das Notarzteam des Rettungshubschrauber C 16 aus Oberwart versuchten, den Schwerstverletzten bis gegen 17.10 Uhr an der Unfallstelle und dann auf dem Flug in das LKH Graz zu reanimieren. Im LKH Graz wurden die Reanimationsversuche laut Auskunft des zuständigen Arztes um 17.45 Uhr beendet.