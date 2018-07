Plabutschntunnel wird vier Nächte völlig gesperrt

Von der Reinigung der Entwässerung bis hin zur Reparatur von Unfallschäden an der Tunneleinrichtung reicht die Palette an Wartungsarbeiten, die in der kommenden Woche im Grazer Plabutschtunnel durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund wird der zehn Kilometer lange Tunnel in vier Nächten auch in Fahrtrichtung Süden gesperrt sein: Der Verkehr wird von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh in beiden Richtungen durch das Stadtgebiet umgeleitet.