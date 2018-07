Real ist genervt! KEIN Interesse an Neymar

„Aus Anlass der ständigen Informationen, die den PSG-Spieler Neymar Jr. mit unserem Klub in Verbindung bringen, will Real Madrid klarstellen, dass man nicht vorhat, irgendein Angebot für den Spieler zu unterbreiten“, hieß es. Real, das in der Offensive den um 112 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselten Weltfußballer Cristiano Ronaldo ersetzen muss, betonte auch, die Beziehungen zu Paris Saint-Germain seien „hervorragend“.