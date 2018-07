Elektronische Kuhglocken in Tirol im Test

Auf Almen in Tirol und Oberbayern tragen in dieser Saison einige Kühe testweise neben ihrer traditionellen Kuhglocke eine elektronische Variante. An etwa 150 Tieren werden derzeit unterschiedliche Geräte dreier Entwickler getestet. Sie sollen Almbauern künftig helfen, ihre Kühe in unwegsamem Gelände wiederzufinden.