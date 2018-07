Diebesgut sichergestellt: Polizei sucht Besitzer

Der 11-Jährige wurde vorgeschickt, um die Opfer mit der Bitte um ein Glas Wasser abzulenken. In der Zwischenzeit bedienten sich seine Begleiter in dem Haus. So geschehen am vergangenen Freitag in Westendorf. Noch am selben Tag wurde in Pfaffenhofen ein Einbruch begangen. Drei Männer wurden dabei von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt. Die drei Verdächtigen aus Rumänien konnten zwar flüchten, die Exekutive nahm sie aber kurze Zeit später fest. Das Trio soll laut Polizei auch den Einschleichdiebstahl in Westendorf begangen haben und möglicherweise für weitere ähnliche Taten in Tirol verantwortlich sein. Denn bei den Festgenommenen stellten die Ermittler mehrere Wertgegenstände sicher.