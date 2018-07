Gladbach: Vestergaard geht, Rekord-Einkauf kommt

Das Geld, das die Gladbacher für Vestergaard erhalten, investieren sie - wie erwartet - in einen neuen Mittelstürmer. Wie der Klub Freitagmittag mitteilte, unterschrieb der 25-jährige Alassane Plea von OGC Nizza einen Vierjahresvertrag. Medienberichten zufolge soll Gladbach eine Ablösesumme zwischen 23 und 25 Millionen Euro an Nizza zahlen, wo Plea in den vergangenen zwei Jahren unter dem ehemaligen Gladbach-Trainer Lucien Favre spielte. Mit 17 Millionen Euro war Matthias Ginter bisher der teuerste Transfer der Gladbacher Klubgeschichte, er kam 2017 von Borussia Dortmund.