„Darksiders 3“-Macher kündigen Koop-Shooter an

Mit „Remnant: From the Ashes“ haben die „Darksiders 3“-Macher von Gunfire Games und Publisher Perfect World einen Survival-Action-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. In dem Third-Person-Shooter kämpfen bis zu vier Spieler in dynamisch generierten Welten gegen allerlei Schreckgestalten und umgebungsbedingte Herausforderungen.