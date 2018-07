Stadt-Bau-Ressort ächzt unter dem Sparkurs

Vorgestellt, beschlossen und budgetiert vor über einem Jahr sollte das S-Bike eigentlich mehr Stadtbürger zum Umstieg bewegen. Laut Unterkofler ist das Projekt aufgrund von fehlenden Förderungen derzeit wieder am Prüfstand. Die angekündigte Einführung mit Herbst 2018 sei jedenfalls vom Tisch. In der Not sollen jetzt auch die Mittel aus dem Radwege-Budget umgeschichtet werden.