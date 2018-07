Mehrzweckhaus Drobollach: Fassade wurde besprüht!

Sucht jemand eine Putzfrau, oder bietet eine Aufräumerin ihre Dienste an? Ganz schlau wird man aus der Nachricht des oder der Unbekannten auf der Glasfassade des Kulturzentrums in Drobollach nicht. Gesprüht worden ist sie in der Nacht zum Dienstag. Feuerwehrkommandant Andreas Stroitz hat die Polizei verständigt: „Auch die FF Drobollach ist im Gebäude untergebracht; ebenso Tourismusverband, Stadtgarten und Wirtschaftshof. Und auch das Tanzstudio von Dancing-Star Babsi Koitz. Nachdem sie abends nach dem Unterricht nichts bemerkt hat, muss es in der Nacht passiert sein.“