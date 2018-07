3000 junge Florianis küren steirische Landessieger

Großer Auftritt für die steirischen Jung-Florianis: Am Freitag und Samstag sind an die 3000 Kinder und Jugendliche beim Feuerwehr-Leistungsbewerb in St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) im Einsatz. Die Eröffnungszeremonie geht am Freitag um 13.30 Uhr über die Bühne.