Das sind die größten Baustellen dieses Sommers

Die größte Landesbaustelle in Graz ist nach wie vor jene in der St.-Peter-Hauptstraße. „Ein Ende der Baustelle ist in Sicht“, betont Lang, die „Hauptstaubzeit“ sei bereits vorbei. Mitte Juli wird die Straße asphaltiert und der Verkehr stadtauswärts noch einmal umgeleitet. In den Sommermonaten werden auch die Lärmschutzwände aufgestellt und die Markierungsarbeiten durchgeführt. Zu Schulbeginn im Herbst soll dann alles fertig sein.