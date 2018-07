Medaillenbank greift bei der U 20-WM wieder an

Aber mit einer Jahresbestleistung von 6156 Punkten liegt die 18-Jährige mittlerweile ohnehin weit über ihrem damaligen Level. Hinter Dauerrivalin Alina Shukh aus der Ukraine ist sie in Finnland die Nummer zwei. „Ich will gar nicht zu sehr an die Medaille denken. Überbiete ich meine Bestleistung, klappt es.“ Allerdings: Knackt Sarah sogar 6200 Punkte, hätte sie bereits die Olympia-Norm für Tokio 2020 geschafft.