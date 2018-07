Rechtsfuß als Lainer-Backup

Darko Todorovic zu den Gründen für seinen Wechsel: "Die Tatsache, dass der FC Red Bull Salzburg ein sehr großer Verein ist, hier sehr guter Fußball gespielt wird und man auf junge Spieler setzt, hat mich überzeugt. Ich habe in der vergangenen Saison natürlich die Europa League-Spiele verfolgt und fand es sehr ärgerlich, dass man in letzter Minute gegen Marseille dieses Tor kassiert hat. Aber ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Saison wieder so gute Ergebnisse erzielen können.