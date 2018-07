Gast nach Stoß vor Wiener Club im Spital gestorben

Nach Sturz alleine nach Hause gefahren

„Er blieb mit einer blutenden Wunde am Kopf liegen, stand jedoch kurze Zeit später auf und fuhr alleine nach Hause“, hatte damals Polizeisprecherin Irina Steirer berichtet. Rund zehn Stunden nach dem Vorfall entdeckte ein Mitbewohner den 35-Jährigen bewusstlos in der Wohnung in der Kaiserstraße. Das Opfer wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus eingeliefert und schwebte in akuter Lebensgefahr.