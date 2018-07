Rapper Drake bricht derzeit alle Rekorde

Der kanadische Rapper Drake (31) bricht mit seinem neuen Album „Scorpion“ sämtliche Rekorde und hat jetzt sogar die „Fab Four“ und den „King Of Pop“ übertrumpft. Sieben seiner neuen Songs befinden sich derzeit in den Top-Ten der US-Charts, die Beatles brachten es 1964 auf fünf Lieder. Das berichtete das US-Musikblatt „Billboard“ am Montag (Ortszeit).